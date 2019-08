Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

--

Weingarten

Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Donnerstag auf die Baustelle auf dem Kirchplatz vor der Basilika St. Martin ein und verursachten dort mutwillig Schäden an den Ausgrabungen der archäologischen Baubegleitung des Landesamtes für Denkmalpflege. Die Baustelle ist mit einem abgeschlossenen Bauzaun vor unberechtigtem Betreten gesichert, was die Tatverdächtigen jedoch nicht daran hinderte, sich auf die Baustelle zu begeben, um dort Handwerkszeug und Zubehör der ausführenden Firma und die Funde eines mittelalterlichen Friedhofs zu beschädigten. Die Polizei bittet Personen, die zu dieser Tat oder den Tatverdächtigen Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666, zu melden.

