Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zoff zwischen Heranwachsenden

Glanbrücken (ots)

Streitigkeiten zwischen zwei Heranwachsenden haben in der Nacht zum Freitag eine Kopfverletzung bei einem 20-Jährigen zur Folge gehabt. Die Verletzung wurde im Krankenhaus behandelt. Um 02:45 Uhr war die Polizeiinspektion in Lauterecken von dem Vorfall verständigt worden. Nach Zeugenaussagen hatte ein junger Mann dem 20-Jährigen ein "Schoppenglas" an den Kopf geschlagen. Der Tatverdächtige wurde zu Hause aufgesucht. Bei dem alkoholisierten, ebenfalls 20-jährigen Mann, wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell