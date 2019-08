Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Wohngebäude

Sankt Julian (ots)

Die Abwesenheit der Hausbewohner hat ein Einbrecher in der Flurstraße ausgenutzt. Die Tatzeit kann zwischen Donnerstagabend, 23:00 Uhr und Freitag, 02:20 Uhr, eingegrenzt werden. Der Täter war in das Haus eingedrungen und hatte mehrere Räume und die darin stehenden Möbel durchsucht. Ein Geldbetrag und diverse Gegenstände wurden entwendet. Da sich die Tatzeit so genau auf dreieinhalb Stunden begrenzen lässt, hat die Polizei Hoffnung auf verwendbare Zeugenaussagen. Wer hat am Abend oder in der Nacht Personen oder Fahrzeuge in Sankt Julian wahrgenommen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Hinweise bitte unter Telefon-Nummer 06382 9110 an die Polizeiinspektion Lauterecken.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell