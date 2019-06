Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Kindergarten

Porta Westfalica (ots)

Nach einem Einbruch in einen Kindergarten in der Pestalozzistraße in Möllbergen suchen die Ermittler nach Zeugen.

Unbekannte hatten sich im Zeitraum von Mittwochabend, 20 Uhr bis Montagmorgen, 6.30 Uhr über ein Fensterelement gewaltsam Zugang zu dem Gebäudeinneren verschafft und brachen dort die Tür eines Büroraumes auf. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen verließen die Täter die Kita anschließend wieder durch ein anderes Fenster ohne etwas entwendet zu haben.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Tatzeit verdächtige Handlungen an dem Kindergarten bemerkt oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Die Ermittler bitten um Mitteilungen unter Telefon (0571) 88660.

