Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Minden (ots)

Am Freitagabend sind bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Königstraße / Schillerstraße insgesamt vier Personen verletzt worden.

Als eine 26-jährige Mindenerin gegen 21.10 Uhr mit einem VW Golf die Schillerstraße aus Fahrtrichtung der Rodenbecker Straße kommend befuhr, hielt sie nach ersten Ermittlungserkenntnissen mit dem PKW an der Kreuzung zur Königstraße zunächst an und wollte nach links in Richtung des Hohenzollernrings abbiegen. Beim Anfahren in den Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision mit einem VW Passat. Dessen 66-jährige Mindener Fahrerin befuhr die Königstraße in Fahrtrichtung der Ringstraße. Dabei verletzten sich beide Fahrerinnen sowie zwei Insassen (34, 5) des Golfs und wurden durch Rettungskräfte ins Klinikum Minden gebracht. Auch die Beifahrerin (53) der Passatfahrerin wurde vorsorglich dem Klinikum zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt.

