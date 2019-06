Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alarm lässt jugendliches Einbrechertrio flüchten

Porta Westfalica (ots)

Offenbar auf Zigaretten hatten es drei Jugendliche bei einem Einbruch in den Edeka-Markt in Kleinenbremen in der Nacht zu Dienstag abgesehen. Vermutlich durch den ausgelösten Alarm flüchtete das Trio ohne Beute.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten der Kriminalwache hatten die Unbekannten gegen 2.20 Uhr zunächst vergeblich versucht, die automatischen Glasschiebetüren im Eingangsbereich des an der Straße "Am Dornbach" gelegenen Gebäudes gewaltsam zu öffnen. Als dies misslang, warfen die Diebe mit einem Backstein eines der Fenster ein. Anschließend machten sich die Einbrecher im Innenraum an dem mit Tabakwaren bestücktem Rollregal zu schaffen. Letztlich ergriffen sie durch das zerstörte Fenster die Flucht in Richtung der Rintelner Straße.

Zeugen, denen das Trio zur genannten Zeit im Umfeld des Einkaufmarktes aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

