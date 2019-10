Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Einbrecher kamen durch die Garage

Bad Iburg (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in ein Wohnhaus in der Straße Im Siek eingebrochen. Die Täter drangen zunächst gewaltsam durch ein Fenster in eine Garage ein und gelangten von dort in das Einfamilienhaus. Ob die Einbrecher dort bei ihrer Suche nach wertvollen Dingen fündig wurden, steht momentan noch nicht abschließend fest. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

