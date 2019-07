Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Straßenverkehr in Sande - Führerschein wurde sichergestellt und Verfahren eingeleitet

Wilhelmshaven (ots)

sande. Am Sonntagabend, 21.07.2019, wollten Beamte in Sande eine Fahrzeugführerin kontrollieren, nachdem dieser Auffälligkeiten in seiner Fahrweise aufwies.

Trotz der Anhaltesignale und dem dazu eingeschalteten Blaulicht setzte diese ihre Fahrt fort. Erst als das Fahrzeug auf dem Parkplatz des Bahnhofes einparkte, konnte die Kontrolle gegen kurz vor halb 10 durchgeführt werden.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei der 63-jährigen Fahrzeugführerin eine deutliche Alkoholisierung fest, die sich auch in körperlichen Ausfallerscheinungen, wie z.B. schwankender Gang darstellte.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille.

Auf Grund des gemessenen Alkoholwertes und der festgestellten Ausfallerscheinungen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

