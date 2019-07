Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubter Umgang mit Abfällen in Zetel- größere Rauchentwicklung - Freiwillige Feuerwehr löscht und stellt im Brandschutt Unerlaubtes fest - Polizei leitet Verfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

zetel. Am Sonntagabend, 21.07.2019, wurden in der Zeit von 21:15 und 21.55 Uhr auf einem Grundstück in Zetel Abfälle verbrannt. Im Garten des Hauses löschte die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Sande den Brand, der sich auf einer Fläche von ca. 6 x 6 Meter auf einer Weide befand.

Auf Grund der starken, ätzenden Rauchentwicklung, erfolgte die Brandbekämpfung mit Atemschutz.

Die eingesetzten Kräfte fanden im Brandschutt Reste von Dämmstoffen, Kunststoffen, Metallen und diverse Kanister mit unbekanntem Inhalt.

Gegen die Verursacher wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

