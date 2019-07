POL-WHV: Presse des PK Varel vom 19.07. - 21.07.2019

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Einbruch in die "Alte Weberei" Varel - In der Zeit von Montag, 15.07., bis Freitag, 19.07., kam es zu einem Einbruch in die "Alte Weberei" in Varel. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten des dort ansässigen Musik- und Majorettencorps ein und entwendeten einen Tresor samt Inhalt. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Beobachtungen im genannten Zeitraum machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Nummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Brand eines alten Stallgebäudes mit Flammenübergriff auf Carports Zetel - Am Freitag, 19.07., kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Stallgebäude in Zetel / Neuenburg, in welchem Heu- und Strohballen gelagert wurden. Das Feuer griff auf nebenstehende Carports über, unter welchen sich ein Pkw sowie ein Motorrad befanden. Das Stallgebäude mitsamt Inhalt sowie die Carports und die Fahrzeuge wurden gänzlich zerstört. Aufgrund des hohen Schadens musste die Scheune durch die Feuerwehr eingerissen werden. Die freiwilligen Feuerwehren Zetel und Neuenburg waren mit ca. 40 Mann Besatzung im Einsatz. Personen sind nicht verletzt worden. Durch die Polizei ist die Brandursachenermittlung aufgenommen worden.

Trunkenheit im Verkehr etc. Varel - In der Nacht zu Sonnabend, 20.07., kontrollierten Beamte der Polizei in Varel eine 30jährige aus Varel, welche mit ihrem Fahrrad die Oldenburger Straße befuhr. Im vorderen Fahrradkorb hatte die Frau drei Verkehrspylonen bei sich, die sie zuvor an einer Absperrung entwendete. Bei der Kontrolle wurde eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt, der Konsum von Betäubungsmitteln wurde ebenfalls eingeräumt. Zudem konnte eine geringe Menge an Marihuana bei der Frau beschlagnahmt werden. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Am späten Samstagabend wurde ein 22jähriger Autofahrer aus Zetel kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Beeinflussung des Fahrzeugführers durch Betäubungsmittel fest, woraufhin eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden ist. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt. Die Polizei weist noch mal ausdrücklich auf die Gefahren hin, welche die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr unter der Beeinflussung von Alkohol oder Drogen mit sich bringen!

Diebstahl zweier Fahrräder In der Nacht zum 20.07. entwendeten unbekannte Täter zwei Mountainbikes von einer überdachten Terrasse auf einem eingefriedeten Grundstück in der Erlenstraße in Varel-Langendamm. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Diebstahls eines neuwertigen Transporters der Marke MAN In Varel (Obenstrohe) wurde in der Nacht vom 19./20.07. ein weißer Transporter der Marke MAN (3500Kg) auf unbekannte Art und Weise von einem Hof entwendet. Das Fahrzeug war mit verschiedenen Werkzeugen bestückt. Der Gesamtschaden liegt in einem hohen fünfstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 044451/9230 in Verbindung zu setzen.

