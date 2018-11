POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminalbeamte stellen elf Kilogramm Marihuana sicher, drei Männer in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Insgesamt über elf Kilogramm Marihuana und 50 Gramm Kokain konnten in der Nacht zum Mittwoch bei drei Männern im Alter von 33 bis 42 Jahren in Karlsruhe sichergestellt werden. Nach einem Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe kamen die drei aus Serbien stammenden und in Karlsruhe wohnhaften Männer in Untersuchungshaft.

Im Zuge kriminalpolizeilicher Ermittlungen konkretisierte sich der Verdacht der Ermittler, dass die drei Männer im größeren Stil mit Drogen handeln. Schließlich führten die weiteren Ermittlungen zu einer Karlsruher Kleingartenanlage, wo zunächst die 36- und 42-jährigen Männer und wenig später auch der 33-Jährige durch ein Mobiles Einsatzkommando des Polizeipräsidiums Einsatz festgenommen werden konnten. In einer den Tatverdächtigen zuzuordnenden Gartenparzelle wurden zunächst knapp über zehn Kilogramm Marihuana sichergestellt. Zudem wurde in einem Fahrzeug ein weiteres Kilogramm Marihuana aufgefunden. Bei einer in der Nacht durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnten abschließend bei einem der Männer noch mehrere Kokain-Plomben von insgesamt etwa 50 Gramm beschlagnahmt werden. Die drei dringend Tatverdächtigen wurden am Mittwoch auf Antrag der Karlsruher Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt und zwischenzeitlich in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Dr. Tobias Wagner, Erster Staatsanwalt

Frank Otruba, Kriminalhauptkommissar

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell