Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Scheibe eingeschlagen und Navigationsgerät gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Straße Düstruper Heide geriet am Sonntag ein schwarzer Ford Focus ins Visier unbekannter Täter. Diese schlugen zwischen 00.30 und 09.30 Uhr die Scheibe an der Beifahrerseite ein und entwendeten ein an der Windschutzscheibe angebrachtes Navigationsgerät. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Osnabrück, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

