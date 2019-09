Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Sachschaden durch Brand in Container

Isselburg (ots)

Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro ist in der Nacht zum Dienstag in Isselburg-Herzebocholt bei einem Brand entstanden. Dazu war es gegen 00.50 Uhr in einem Wohncontainer gekommen, der derzeit als Lagerraum dient. Der Container steht auf einem Grundstück an der Straße Höftgraben. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand von einem Kamin im Container ausgegangen sein. Die Ermittlungen zur Ursache laufen noch. Kräfte der Feuerwehr Isselburg löschten die Flammen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

