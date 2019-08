Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - 80 Fahrer missachten Überholverbot

Den Schwerlastverkehr überwachte die Polizei am Donnerstag auf der Autobahn bei Gruibingen.

Den Schwerpunkt legten die Polizisten des Polizeipräsidiums Ulm dabei auf die Einhaltung des Überholverbots. Unterstützt wurden sie bei der zwischen 9 und 14 Uhr durchgeführten Kontrolle von Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz. Gleich 80 Kraftfahrer ignorierten das am Albaufstieg bestehende Überholverbot in Richtung Ulm. Die Fahrer müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 70 Euro und einem Punkt im Zentralregister rechnen. An einem Autotransporter war die Bremsanlage der Zugmaschine und des Anhängers in einem desolaten Zustand. Außerdem war die Frontscheibe gerissen, weshalb das unsichere Gespann aus dem Verkehr gezogen wurde. Der ausländische Fahrer musste zur Gewährleistung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1100 Euro hinterlegen. Seine Fahrt darf er erst nach Behebung der Mängel fortsetzen. Weitere Sicherheitsleistungen mussten Fahrer hinterlegen, weil sie das Kontrollgerät falsch bedient oder die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten hatten. Ein anderer Fahrer musste direkt zur Werkstatt fahren, um die abgelaufene Eichung seines Kontrollgeräts nachzuholen. Das Ergebnis zeige die Notwendigkeit der Kontrollen. Die Polizei werde sie deshalb fortsetzen.

