Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Leichtverletzte Pedelec-Fahrerin

Isselburg (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in Isselburg erlitten. Die Isselburgerin befuhr am Sonntag um 14.20 Uhr die Niederstraße in Richtung Klever Straße. Eine 53 Jahre alte Frau aus Bocholt war mit ihrem Wagen auf der Niederstraße in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. In einem Kurvenbereich überholte die Pkw-Fahrerin die Pedelec-Fahrerin. Auf Grund von Gegenverkehr fuhr die Bocholterin so weit rechts, dass sie die 59-Jährige nach rechts von der Fahrbahn drängte. Diese stürzte und verletzt sich leicht.

