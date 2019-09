Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Ammeloe - Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 38-Jähriger am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Vreden zwischen den Ortsteilen Ammeloe und Lünten erlitten. Der Unfall ereignete sich um 15.30 Uhr in Höhe des Schützenfestplatzes, als ein 39-jähriger Vredener mit seinem Wagen aus einem Wirtschaftsweg kam und die K 18 überqueren wollte. Es kam zur Kollision mit einem von linkskommenden Pkw, der in Richtung Lünten unterwegs war. Durch den Aufprall schleuderte dieser gegen einen Baum und der 39 Jahre alte Fahrer aus Marl verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 20.000 Euro.

