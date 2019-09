Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Eine Leichtverletze bei Verkehrsunfall

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 15-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Borken erlitten. Ein 46 Jahre alter Mann befuhr am Freitag um 07.25 Uhr mit seinem Pkw den Butenwall in Richtung Burloer Straße. Verkehrsbedingt bremste der Autofahrer seinen Wagen vor dem Fußgängerüberweg des Kreisverkehrs an der Brinkstraße ab. Beim Anfahren übersah er die Radfahrerin, die von rechts kommend über den Fußgängerüberweg in Richtung Nordring fuhr. Es kam zur Kollision. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletze Jugendliche in ein Krankenhaus.

