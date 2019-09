Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Versuchter Einbruch in Schule

Raesfeld (ots)

Unbekannte haben eine Fensterscheibe der Silvesterschule in Raesfeld-Erle eingeworfen. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von Samstag, 21.09.19, 09.00 Uhr, bis Sonntag, 22.09.19, 09.15 Uhr. Die Täter beschädigten den Holzrahmen des Fensters und brachen die Fensterbank teilweise ab. Ins Objekt gelangten sie jedoch nicht. Hinweise an die Kriminalpolizei in Borken unter Tel. (02861) 9000.

