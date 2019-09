Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diebstahl aus Werkstatt

Borken (ots)

Bereits zum zweiten Mal sind Unbekannte in eine Firma an der Siemensstraße in Borken gelangt. Diesmal gingen die Täter jedoch leer aus. In der Zeit zwischen Samstag, 21.09.19, 16.00 Uhr, und Sonntag, 22.09.19, 12.15 Uhr, hebelten sie eine Außentür auf und verschafften sich so Zugang zum Objekt. Der entstandene Sachschaden liegt etwa bei 500 Euro. Eine Woche zuvor waren Einbrecher bereits auf bislang unbekannte Weise ins Objekt eingedrungen und hatten mehrere Werkzeuge mitgehen lassen. Hinweise nimmt die Polizei in Borken entgegen unter Tel. (02861) 9000.

