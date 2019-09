Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Betrunken am Steuer

Ahaus (ots)

Ein 35-Jähriger geriet am Sonntagabend in eine Verkehrskontrolle. Polizeibeamte hatten ihn in Ahaus auf der Wessumer Straße angehalten und eine deutliche Alkoholfahne festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Test bestätigte den Alkoholkonsum. Ein Arzt entnahm auf der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Alkoholgehalt im Blut exakt nachweisen zu können.

