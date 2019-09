Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Werkzeuge entwendet

Rhede (ots)

Werkzeugmaschinen haben unbekannte Täter aus einem Firmenfahrzeug in Rhede entwendet. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag, 21.09.19, circa 19.00 Uhr, und Montag, 23.09.19, etwa 04.40 Uhr. Der Transporter stand verschlossen auf der Grabenstraße. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten ist noch unklar. Hinweise an die Kriminalpolizei Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

