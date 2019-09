Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Betrüger verspricht Hilfe bei Computerproblem

Bocholt (ots)

Von wegen "Computer gefährdet": Lediglich auf das Geld eines Bocholters abgesehen hatte es ein vermeintlicher IT-Dienstleister. Der 76-jährige wäre am Montag fast einem Betrug zum Opfer gefallen. Denn auf dem Monitor seines Computers war plötzlich ein vermeintlicher Sperrbildschirm erschienen. Die perfide Masche dahinter: Mit einem solchen Popup wollen die Kriminellen den Eindruck erwecken, Schadsoftware gefährde den Computer. Der Bocholter rief die angegebene Telefonnummer an - und ein Unbekannter versprach, ihm zu helfen. 250 Euro sollte der "Support" kosten, dafür stellte der Mann am anderen Ende der Leitung eine lebenslange Garantie gegen einen Computerabsturz in Aussicht - bezahlbar über Gutschein-Codes. Als der Bocholter diese daraufhin in einer Tankstelle erwerben wollte, witterte der Mitarbeiter zu Recht den Betrug. Er konnte den 79-Jährigen vor finanziellem Schaden bewahren.

Mit Maschen wie der beschriebenen sind Betrüger ständig im Internet unterwegs. Weiterführende Informationen zu den verschiedenen Vorgehensweisen der Internet-Betrüger gibt es auch unter www.polizei-beratung.de.

