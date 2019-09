Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vandalismus auf Baustelle

Gronau (ots)

Unbekannte haben ihr Unwesen im Rohbau eines Wohnhauses in Gronau getrieben. In der Zeit zwischen Samstag, 21.00 Uhr, und Sonntag, 16.15 Uhr, drangen die Täter in das Gebäude in der Uhlandstraße ein, demolierten eine Wohnungstür und schlugen eine Fensterscheibe ein. Der Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gronau entgegen unter Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell