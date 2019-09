Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Ohne Führerschein gefahren

Velen (ots)

Die Fahrt eines 33-jährigen Autofahrers endete am Sonntag nach einer Polizeikontrolle in Velen. Der Mann befuhr die Kardinal-Von-Galen-Straße, als die Polizei ihn gegen 11.10 Uhr stoppte. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem gab er zunächst falsche Personalien an. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren und ein Bußgeldverfahren ein.

