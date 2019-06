Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verlierer glücklich gemacht

Erpel (ots)

Am Freitagnachmittag meldete ein aufrichtiger Bürger den Fund einer hochwertigen Kamera, den er in der rechtsseitig verkehrenden Regionalbahn zwischen Köln und Koblenz aufgefunden hatte. Der Finder vermutete, dass diese von einer Touristengruppe verloren wurde, die in Erpel ausgestiegen war. Durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnten die Touristen auf dem Erpeler Ley Plateau angetroffen werden. Der Verlierer war überglücklich über den Fund der Kamera und zeigte sich sichtlich bewegt über den Einsatz.

