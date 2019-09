Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Schule

Borken (ots)

Unbekannte haben Bargeld aus dem Kiosk einer Schule in der Josefstraße in Borken entwendet. Wie die Täter im Zeitraum von Samstag, 21.09.19, 14.00 Uhr, bis Sonntag, 22.09.19, 11.30 Uhr, in die Schule gelangten, ist noch unklar. Im Schulgebäude brachen die Täter die Tür zum Kiosk auf und erbeuteten vorgefundenes Bargeld und Safttüten. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 300 Euro.

