Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall geflüchtet

Ahaus (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro hat am Freitag ein bislang Unbekannter bei einem Auffahrunfall in Ahaus verursacht. Ein 22-Jähriger wartete um 13.25 Uhr auf der Heeker Straße unmittelbar vor der Ampelkreuzung Bahnhofstraße / Parallelstraße / Fuistingstraße / Heeker Straße, als ein Autofahrer von hinten auf seinen Pkw auffuhr. Per Handzeichen gab der Geschädigte zu verstehen, dass der Fahrer ihm in die Fuistingstraße folgen solle. Der Verursacher fuhr jedoch mit quietschenden Reifen in Richtung Innenstadt davon. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen 1er BMW. Der Geschädigte beschreibt den Fahrer wie folgt: circa 50 Jahre alt, südländisches Aussehen, korpulente Figur, rundliches Gesicht, Dreitagebart und schwarzes Haar. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell