POL-BOR: Bocholt - Respekt? Fehlanzeige - aber Strafanzeigen!

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag hielt sich ein 17-jähriger Bocholter gegen Mitternacht in einer Gruppe vor einem Saal an der Hemdener Ringstraße auf. In Richtung einer Streifenwagenbesatzung der Polizei rief er lautstark eine beleidigende Parole und bedachte die Beamten mit einer beleidigenden Geste.

Die Polizeibeamten nahmen den Jugendlichen mit zur Polizeiwache, um ihn in die Obhut der Erziehungsberechtigten zu übergeben. Bei der Durchsuchung des Jugendlichen fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Genauso ging ein ähnlicher Fall aus, der sich ca. 2,5 Stunden später vor der Polizeiwache ereignete. Ein 18-jähriger Bocholter ging an der Wache vorbei und rief lautstark eine beleidigende Parole. Auch dies hatte eine Kontrolle zur Folge, wobei ebenfalls eine geringe Menge Marihuana gefunden und sichergestellt wurde. Zudem stellten die Beamten das von dem 18-Jährigen mitgeführte Mobiltelefon als mögliches Diebesgut sicher.

