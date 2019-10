Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der K 34

K 35

Gescher (ots)

Am Samstag, 26.10.2019, gegen 13:00 Uhr, befuhr eine 52jährige Pkw Fahrerin aus Hilden die K 34 von Gescher aus kommend in Fahrtrichtung Ahaus. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die 52jährige Fahrerin kurz vor dem Abzweig zur K 35 nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein dort stehendes Verkehrszeichen. Von dort aus prallte das Fahruzeug zurück auf die K 34 und kam auf dem Dach liegen zum Stillstand. Die 52jährige Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus verbracht. Eine 59jährige Beifahrerin aus Hilden wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber zu einer Unfallklinik verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von Ca. 60.000,- Euro. Die K 34 war bis zum Ende der Unfallaufnahme um 15:10 Uhr vollständig gesperrt.

