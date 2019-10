Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mehrere Fälle des Computerbetrugs

Bocholt (ots)

In den letzten Tagen wurden mehrere Bocholter Opfer von Cyberkriminellen. In einen Fall stellte die Geschädigte zunächst die Sperrung ihrer Telefon-Sim-Karte und wenige Tage später auch die Sperrung ihres Online-Banking-Zugangs fest. Auf noch nicht bekannte Art und Weise hatten die Täter zwei Abbuchungen vorgenommen.

In anderen Fällen kam es zu Phishing-Mails eines Internetversandhandels, in denen die Geschädigten aufgefordert wurden, die Kreditkartendaten zu bestätigen. Solche Mails gibt es massenhaft, in dem meisten Fällen gehen die Angeschriebenen nicht darauf ein. Leider kommt es aber auch immer wieder vor, dass die Täter Erfolg haben. So auch in Bocholt, mittels der erlangten Daten buchten die Täter mehrere zum Glück nur kleinere Beträge ab.

Die Polizei rät weiterhin zur Vorsicht. Nutzen Sie sichere Systeme und informieren Sie sich bei den Unternehmen, von denen Sie scheinbar aufgefordert werden, sensible Daten zu übermitteln.

