POL-OS: Kettenkamp - Hochwertige Räder von Fahrradträger entwendet

In der Nacht zu Sonntag gerieten an der Hauptstraße zwei hochwertige Fahrräder ins Visier von Dieben. Der oder die Täter machten sich auf dem Parkplatz einer Gaststätte gewaltsam an der Sicherung eines Fahrradträgers zu schaffen und stahlen die darauf befindlichen 26-Zoll-Räder. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein grau-weißes E-Bike des Herstellers Haibike, Modell XDuro NDuro, und das abgebildete rote Mountainbike (mit einer gelben Hinterradschwinge). Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Räder geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Ankum (Tel. 05462/8405) oder bei der Bersenbrücker Polizei (Tel. 05439/9690).

