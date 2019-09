Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach - Mordkommission sucht nach Brandanschlag Zeugen

Wie bereits berichtet, hat es am frühen Montagmorgen (16. September) einen Brandanschlag auf ein Haus an der Straße Reststrauch gegeben. Siehe dazu Pressemeldung vom 16.09.2019. Die Tat wird von der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Die ermittelnde Mordkommission sucht jetzt eine Person, die ein wichtiger Zeuge sein könnte. Nach vorliegenden Aussagen soll diese Person zur Tatzeit (16.9.2019, ca. 4:00 Uhr) an der Fußgängerampel Reststrauch/Steinfelder Straße gewartet haben. Die Mordkommission bittet diese Person dringend darum, sich zu melden. Telefon: 02161- 29-0.(wr) Hier geht es zur Pressemeldung vom 16.09.2019: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/4376852

