Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Firmeneinbruch in Mülfort

Mönchengladbach (ots)

Einbrecher durchschnitten an einer angrenzenden Fläche einen Maschendrahtzaun, gingen zu dem Bürogebäude auf der Straße "An der Eickesmühle" und hebelten vermutlich ein Fenster auf, um in die Büros zu gelangen. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und Behältnisse. Anschließend flüchteten sie wahrscheinich durch die Terrassentür in unbekannte Richtung. Art und Höhe der Beute sind derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Die Tat muss sich zwischen gestern, 17.30 Uhr und heute 7 Uhr ereignet haben.

Möglicherweise tatrelevante verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

