Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Wohnungseinbrüche und ein Versuch

Mönchengladbach (ots)

Vergangenen Dienstag überraschte eine 61-Jährige zwei unbekannte Personen bei dem Versuch, in das Haus an der Adolf-Brochhaus-Straße einzubrechen. Als sie gegen 17.30 Uhr Geräusche aus dem Erdgeschoss hörte, ging sie hinunter. Dort sah sie zwei Männer vor einem der Fenster stehen, die bei Erscheinen der Dame sofort die Flucht ergriffen. An dem Fenster befanden sich Hebelspuren. Gestern Morgen informierten die Bewohner dann die Polizei. Die mutmaßlichen Einbrecher wurden als schwarz gekleidete Männer von südländischem Erscheinungsbild mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben.

An der Steubenstraße misslang Einbrechern zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 13.30 Uhr der Versuch, die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen.

Dies gelang allerdings Einbrechern bei einem Mehrfamilienhaus auf der Limitenstraße am Mittwoch zwischen 8.45 Uhr und 17.15 Uhr. Anschließend hebelten sie die Wohnungstür in der 5. Etage auf und durchsuchte selbige. Mitsamt Schmuck als Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell