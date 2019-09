Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Baucontainer aufgebrochen

Mönchengladbach (ots)

Am Regiopark in Odenkirchen befindet sich derzeit eine Baustelle, an der diverse Baucontainer stehen. Auf dem Gelände stehen ebenfalls mehrere Hallen.

Heute wurde bekannt, dass bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr, mehrere dieser Baucontainer aufgebrochen und unter anderem Werkzeuge daraus entwendet hatten. Ebenso hatten sie in den Hallen bereits installierte Kabel - / Kabelstränge durchtrennt und das Material gestohlen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0161-290 entgegen. (cw)

