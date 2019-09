Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Eingeklemmt zwischen Fahrzeugen: 33-Jähriger schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Heute Morgen trug ein 33-Jähriger Beschäftigter der Entsorgungsbetriebe schwere Verletzungen davon, als er bei einem Unfall auf der Straße "Hehn" zwischen dem Müllwagen und einem Pkw eingeklemmt wurde.

Der 33-Jährige hatte gegen 8.30 Uhr hinter dem Fahrzeug stehend gearbeitet. Die Arbeiter luden Sperrmüll von der Straße in den Müllwagen. Aussagen zufolge war das Warnblinklicht eingeschaltet. Zum Unfallzeitpunkt stand die Sonne so tief, dass sie blendete. Zur selben Zeit befuhr ein 23-Jähriger Autofahrer die Straße in dieselbe Richtung, in der das Arbeitsfahrzeug stand - der blendenden Sonne entgegen.

Nach bisherigem Kenntnisstand war die Scheibe des Pkw beschlagen. Als der Fahrer die Sichtbehinderung beseitigen wollte, kam es auch schon zum Unfall. Der Pkw fuhr nahezu ungebremst gegen den auf dem Boden stehenden 33-Jährigen, der zwischen ihm und dem Müllwagen eingeklemmt wurde. Bei dem Unfallfahrzeug handelte es sich um einen Opel Astra.

Der 33-Jährige wurde durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt und anschließend mit schweren Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Lebensgefahr bestand nicht.

Der 26-Jährige war körperlich unverletzt, das Fahrzeug allerdings nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Aufräumarbeiten gesperrt.

Die Polizei bittet namentlich bisher nicht erfasste Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich zur weiteren Erfassung des Hergangs unter 02161-290 zu melden. (cw)

Polizei Mönchengladbach

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach