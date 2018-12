POL-HM: Einbrüche in Kellerräume

Holzminden (ots) - Das Polizeikommissariat Holzminden beschäftigt derzeit eine Reihe von Kellereinbrüchen. Betroffen sind zumeist Mehrfamilienhäuser. Der oder die Täter verschaffen sich dabei zunächst Zutritt durch die Hauseingangstür oder durch eine meist unverschlossene Kellertür hinter dem Haus. Anschließend können sich die Täter dann nahezu ungestört im Kellerbereich bewegen. Der angerichtete Schaden durch beschädigte Türen der einzelnen Parzellen ist dabei in vielen Fällen größer als die eigentliche `Beute`.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Holzminden auf Folgendes hin:

- Bevor der Türöffner betätigt wird ganz genau prüfen, wer ins Haus will. - Fallen Anwohner unmittelbar im oder vor dem Wohnhaus Personen auf, die sie dort noch nicht gesehen haben und sich verdächtig verhalten, bitte unverzüglich per Notruf (110) die Polizei verständigen. - Tragen Sie dafür Sorge, dass sowohl Hauseingangs- wie auch Kellertüren stets verschlossen sind. Wohnungsbaugesellschaften werden gebeten, ihre Mieter hierauf eindringlich hinzuweisen. - Bitte keine wertvollen Gegenstände in den Kellerräumen aufbewahren. - Fahrräder auch im abgeschlossenen Keller sichern. - Sorgen Sie für einen Sichtschutz. - Lassen Sie sich über Sicherheitstechniken kostenlos von Ihrer Polizei beraten.

