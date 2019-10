Polizei Bielefeld

POL-BI: Aktionsmobil "Riegel vor!" am 27.10.2019 im Tierpark Olderdissen

Das Aktionsmobil des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/ Opferschutz, ein Streifenwagen und Polizeibeamte erwarten Sie am Sonntag, den 27.10.2019, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr im Tierpark Olderdissen. Im Rahmen des Aktionstags "Riegel vor! Sicher ist sicherer." beraten die Kriminalbeamten zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs.

An dem Aktionsmobil im Tierpark Olderdissen geben die Beamten Ihnen nützliche Tipps zur Sicherung ihrer Wohnung, durch zum Beispiel Einbau von zusätzlichen Sicherungseinrichtungen an Ihren Türen oder Fenstern.

Auch in der ständigen Sicherheitsausstellung des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/ Opferschutz, die sich in der Markgrafenstraße 7 befindet, beraten und informieren Experten die Bürgerinnen und Bürger, wie sie sich vor einem Einbruch schützen können.

Neben einem wirksamen Einbruchschutz ist auch die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger ein wesentlicher Bestandteil der Polizeiarbeit und der Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer.". Nur gemeinsam kann es gelingen den Einbrechern, den "Riegel vorzuschieben".

Deshalb unser Appell: Seien Sie aufmerksam! Achten Sie auf Verdächtiges in Ihrer Nachbarschaft und rufen Sie sofort unter 110 den Polizeinotruf an, wenn Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt! Scheuen Sie sich nicht, sprechen Sie die Polizei an und geben Sie wichtige Hinweise!

Weitergehende Hinweise zum Einbruchschutz finden Sie im Internet unter:

www.polizei-beratung.de

www.zuhause-sicher.de

www.riegelvor.nrw.de

