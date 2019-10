Polizei Bielefeld

POL-BI: Versammlungen am 9. November in Bielefeld - Weitere Kooperationsgespräche laufen

Bielefeld (ots)

KP / Bielefeld - Die Polizei Bielefeld kann inzwischen den Aufzugsweg der Partei "Die Rechte NRW" am 9. November 2019 offiziell bestätigen. Die Kooperationsgespräche mit den Anmeldern der Gegendemonstrationen laufen.

Wie berichtet, ist es der Polizei Bielefeld gelungen, den Aufzugsweg der Partei "Die Rechte NRW" für den 9. November 2019 so abzustimmen, dass keine Mahnmale oder Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Nazionalsozialismus berührt werden.

Die Auftaktkundgebung der Partei "Die Rechte NRW" wird demnach auf der Rückseite des Hauptbahnhofs stattfinden. Von dort führt der Aufzugsweg über die Mindener Straße, Elsa-Brändströmstraße und Alfred-Bozi-Straße zum Adenauerplatz. Vom Adenauerplatz soll der Aufzug über die Kreuzstraße bis zum Niederwall führen, wo vor dem Landgericht eine Zwischenkundgebung geplant ist. Im Anschluss an die Kundgebung werden die Teilnehmer auf demselben Weg zurück zum Hauptbahnhof geführt.

Mit diesem Aufzugsweg konnte auch erreicht werden, dass der unmittelbare Innenstadtbereich so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.

Inzwischen liegen der Polizei mehrere Anmeldungen von Gegendemonstrationen des "Bündnis gegen Rechts" vor. Mit den Anmeldern der Gegendemonstrationen laufen aktuell die Kooperationsgespräche.

Polizeipräsidentin Dr. Katharina Giere:

"Ich begrüße den angekündigten friedlichen Gegenprotest an diesem bedeutungsvollen Tag ausdrücklich. Dabei positioniert sich die Polizei Bielefeld deutlich gegen jede Form von Extremismus."

Auch in den laufenden Kooperationsgesprächen hat die Polizei das Ziel, die Aufzugswege und die erforderlichen Sperrungen so zu gestalten, dass die Beeinträchtigungen für die Bielefelder Kaufmannschaft sowie die Bielefelder Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich gehalten werden.

