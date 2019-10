Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei junge Männer nach Sachbeschädigung auf der Flucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Dienstagnacht, 22.10.2019, beschädigten zwei junge Männer ein Fenster eines Hauses in der Straße Auf der großen Heide. Ein Zeuge informierte die Polizei.

Gegen 23:30 Uhr am Dienstag hörte ein Bielefelder in der Straße Auf der großen Heide Glas splittern. Anschließend bemerkte er zwei junge Männer auf einem Grundstück. Als sie an einen geparkten Wagen herantraten und offensichtlich prüften, ob dieser verschlossen war, sprach der Zeuge sie an. Den jungen Männern gelang unerkannt die Flucht.

Die hinzugerufenen Polizisten stellten an einem Haus eine eingeschlagene Fensterscheibe fest.

Der Zeuge beschrieb die Tatverdächtigen als südländisch aussehend und 16 bis 17 Jahre alt. Einer war nicht ganz schlank und trug eine graue Strickjacke mit Kapuze auf dem Kopf, dunkle Jogginghose und eine Bauchtasche, mit dem Riemen schräg über die Schulter. Sein Begleiter war schlank, mit schwarzem Pullover, die Kapuze über den Kopf gezogen, und dunkler Jogginghose bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0, zu wenden.

