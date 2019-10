Polizei Bielefeld

POL-BI: Schneller Fahndungserfolg - Sprinter-Dieb festgenommen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Oldentrup/ BAB 2-

Polizisten nahmen nach einem Sprinterdiebstahl an der Oldentruper Straße am Dienstagmorgen, 22.10.2019, den Dieb nur wenig später an der Autobahn 2 fest. Im Wagen fanden sie weitere Beute des Täters. Er ging in Untersuchungshaft.

Ein 70-jähriger Sprinter-Fahrer fuhr gegen 09:35 Uhr vor den Laden eines Lebensmittel-Großhändlers auf einem Firmengelände an der Oldentruper Straße, nahe der Stralsunder Straße. Er beabsichtigte seinen Sprinter mit Ware zu beladen. Der Paderborner stieg aus, ließ den Wagen offen und den Schlüssel stecken. Als er das Geschäft betrat, stieg ein Mann in den unverschlossenen Sprinter und fuhr davon. Der Paderborner informierte sofort die Polizei.

Im Rahmen der Fahndung erkannten Beamte der Autobahnpolizei nur wenig später den Mercedes Sprinter auf der A2 in Richtung Hannover fahrend, kurz vor der Anschlussstelle Herford-Ost. Als der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, fuhr er dicht auf den vor ihm fahrenden LKW auf. Am Ende der Verzögerungsspur zog er im letzten Moment auf die Abfahrt an der Anschlussstelle Herford-Ost, bog in der Abfahrt nach links auf ein Gelände ab und sprang aus dem Wagen. Die Beamten nahmen den 41-jährigen Fahrer nach der kurzen Verfolgung noch am Fahrzeug fest.

Der polizeibekannte Dieb gab zu, den Kleintransporter gestohlen zu haben, um damit in eine andere Stadt zu fahren. Ermittlungen ergaben, dass er keinen Führerschein besitzt und unter Drogeneinfluss stand.

Der Paderborner stellte bei der Fahrzeugübergabe das Fehlen seiner Geldbörse und seines Handys fest. Im Wagen befanden sich stattdessen ein fremder Rucksack mit Laptop, eine Einkaufstasche mit Werkzeugen, eine Jacke, eine Basecape und Getränke. Recherchen ergaben, dass ein Teil der aufgefundenen Gegenstände aus einem Diebstahl aus einer weiteren Firma an der Oldentruper Straße stammen. Ein Teil der Beute, das Handy und einen grau-schwarzen Rucksack mit Bekleidung, entsorgte der Täter offensichtlich auf dem Fahrweg. Finder werden gebeten sich bei dem Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 zu melden. Die Ermittlungen zu dem weiteren Diebesgut dauern an.

Ein Arzt entnahm dem 41-Jährigen eine Blutprobe. Kriminalbeamte führten ihn am Mittwoch, den 23.10.2019, dem Haftrichter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

