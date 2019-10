Polizei Bielefeld

POL-BI: Sattelzug verliert Stahlstangen bei Auffahrunfall - massive Verkehrsbeeinträchtigungen

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

DV/BAB 2-Porta Westfalica- Ein Auffahrunfall zwischen zwei Lkw führte am späten Dienstagnachmittag zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen und erheblichem Sachschaden auf der A 2. Nur glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt wurde. Zur Unfallzeit befuhr ein Sattelzug aus Polen die A 2 in Fahrtrichtung Hannover. Aus bisher noch ungeklärter Ursache erkannte der 52-jährige Fahrer einen vorausfahrenden polnischen Lkw zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Durch den Zusammenstoß rutschte der Sattelzug quer über die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem Pkw VW Caddy aus dem Kreis Lippe. Im Anschluss stießen beide Fahrzeuge gegen die Mittelschutzplanke. Der Sattelzug hatte in seinem Planenauflieger zu Bündel geschnürte Stahlstangen geladen. Durch die Wucht des Aufpralls durchschlug ein Bündel Stahlstangen die Beifahrerseite der Fahrerkabine, wo zum Glück niemand saß. Weitere Bündel rutschen auf die Fahrbahn, wobei ein Bündel Stahlstangen über den Rand der dortigen Brückenbrüstung auf einen darunter befindlichen Pendlerparkplatz der Straße In Vössen fiel. Da der Parkplatz leer war, kam auch dort niemand zu Schaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung musste die A 2 teilweise komplett gesperrt werden. Auch die Auffahrt von der A 30 auf die A 2 am Kreuz Bad Oeynhausen in Richtung Hannover musste ebenfalls gesperrt werden. Die Staulänge betrug zwischenzeitlich 10 Kilometer. Der stark beschädigte Sattelzug sowie der VW Caddy wurden abgeschleppt. Nachdem die Reinigung der Unfallstelle mit Kehrmaschinen abgeschlossen war, konnte gegen 21:50 Uhr die Sperrung der Hauptfahrbahn wieder aufgehoben werden. Auch der Verkehr am Kreuz Bad Oeynhausen wurde wieder frei gegeben. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der komplette Sachschaden auf ca. 90 000,- Euro.

