POL-BI: Stromgenerator gestohlen

MK / Bielefeld - Gadderbaum - In Gadderbaum sind am frühen Montagmorgen, 21.10.2019, Diebe an einer Baustelle erschienen und haben einen 30 Kilogramm schweren Generator abtransportiert.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise, wer am Montag zwischen 05:00 Uhr und 08:00 Uhr etwas Auffälliges an der Baustelle an der Straße Zu den Lutterquellen beobachtet hat? Möglicherweise benutzten die Diebe zum Abtransport des Stromgenerators ein Fahrzeug.

Ein 48-jähriger Verantwortlicher der Baustelle bemerkte das Fehlen des orangefarbenen Notstromaggregats der Marke Endress. Er beschrieb das Gerät habe folgende Maße: 100 cm Breite, 50 cm Höhe und 50 cm Tiefe. Es besaß Rollen. Auf dem Baustellengelände war das Aggregat an einen Zaun angekettet.

