Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bad Ems (ots)

Am Montag, 02.09.2019, meldet gegen 23:15 Uhr, ein Zeuge, der Polizei Bad Ems, dass soeben eine männliche Person, in der Römerstraße, Bad Ems, einen Stuhl in die Heckscheibe eines Pkw geschlagen habe. Die sofort entsandte Streife konnte den Täter leider nicht mehr antreffen. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Täter, ohne erkennbaren Grund, einen Stuhl, der zur Sperrmüllabholung auf dem Gehweg bereit stand, mutwillig in die Heckscheibe eines geparkten Opel Corsa schlug und diesen erheblich beschädigte. Zeugen, die Hinweise zu dieser absolut unsinnigen Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems (Tel.: 02603 / 9700) in Verbindung zu setzen.

