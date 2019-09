Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Görgeshausen (ots)

Am 30.08.2019 im Zeitraum zwischen 11:08 - 11:57 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Görgeshausen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ausparken auf dem Parkplatz des LIDL-Einkaufsmarktes ein anderes Fahrzeug. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Parkplatz ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Das unbekannte Fahrzeug müsste einen Schaden an der rechten Fahrzeugfront aufweisen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Montabaur, Tel.: 02602-9226-0

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell