Polizei Bielefeld

POL-BI: Einkauf mit gestohlener EC-Karte gescheitert

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Dank einer aufmerksamen Verkäuferin flog am Sonntag, den 20.10.2018, ein Dieb auf, der in einer Tankstelle an der Herforder Straße versuchte, mit einer gestohlenen EC-Karte zu zahlen.

Gegen 17:45 Uhr betrat ein Mann den Verkaufsraum der Tankstelle an der Herforder Straße, nahe der Walther-Rathenau-Straße. Er legte Ware auf den Verkaufstresen und reichte der 38-jährigen Verkäuferin zum Bezahlen eine EC-Karte, dabei verdeckte er den Namen auf der Karte mit den Fingern. Dies kam der Angestellten verdächtig vor. Als sie nach der Geheimzahl fragte, konnte der Mann diese nicht nennen. Der Täter ließ die Karte und Ware zurück und flüchtete aus dem Geschäft in Richtung Beckhausstraße.

Polizeibeamte suchten den 48-jährigen Inhaber der EC-Karte auf. Der Bielefelder sagte aus, ein Täter habe ihm Sonntagmorgen das Portemonnaie entrissen. Zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr griff der Täter in der Bahnhofstraße/Zimmerstraße das Portemonnaie samt EC-Karte, stieß das Opfer weg und flüchtete anschließend in Richtung Zimmerstraße.

Die Tankstellenangestellte beschrieb den Täter als circa 30 Jahre alt, ungefähr 165 cm groß, mit kleinem Kinnbart und bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

