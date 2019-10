Polizei Bielefeld

POL-BI: Festeingebaute Navis gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Baumheide-

Täter brachen in der Nacht von Freitag, 18.10.2019, auf Samstag, 19.10.2019, drei PKW auf. Aus zwei VWs stahlen sie festeingebaute Navigationsgeräte.

Gegen 21:30 Uhr am Freitag stellte ein Bielefelder seinen schwarzen VW Passat auf einem Parkplatz am Schelpmilser Weg/ Banater Weg ab. In der Nacht schlugen Täter eine Scheibe ein, bauten das Festeingebaute Navigationsgerät aus und stahlen es. Zu ihrer Beute zählten zudem eine Sonnenbrille, eine Herrensteppjacke sowie ein mobiles Navigationsgerät. Am Samstag gegen 11:00 Uhr stellte der PKW-Besitzer den Einbruch fest.

In der Siebenbürger Straße parkte ein Passat-Besitzer seinen VW gegen 23:00 Uhr. Samstagmorgen um 07:30 Uhr meldete eine Passantin den Einbruch in den PKW. Die Täter gelangten nach dem Einschlagen einer Scheibe in den Wagen und demontierten das Navigationsgerät. Mit der Beute entkamen sie unerkannt

Im Sanddornweg schlugen Täter in der Nacht ebenfalls an einem geparkten VW Passat eine Seitenscheibe ein. Anschließend flüchteten sie ohne Beute.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0, zu wenden.

