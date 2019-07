Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Montainbikes

Northeim (ots)

Northeim, Güterbahnhofstraße Freitag, 19.07.2019, zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr

NORTHEIM (hep) - Am Freitag wurde in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr ein schwarzblaues Mountainbike der Marke Giant ATX auf dem Bereich der Park & Ride Anlage am Bahnhof Northeim in der Güterbahnhofstraße entwendet. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Park & Ride Anlage etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 bei der Polizei zu melden.

