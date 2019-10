Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu: Festnahme eines tatverdächtigen Mannes nach familiärer Auseinandersetzung in Herford

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Herford - In Herford haben Polizeibeamte einen Familienvater nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Sonntag, 20.10.2019, festgenommen. Eine Mordkommission der Bielefelder Polizei und die Staatsanwaltschaft Bielefeld haben die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt aufgenommen, weil der Mann verdächtigt wird, seiner Frau und seiner Tochter Stichverletzungen zugefügt zu haben.

Bei der Einsatzleitstelle der Herforder Polizei meldeten sich Anrufer gegen 19:30 Uhr. Nach ihren Angaben sollte es zu Streitigkeiten in einer Familie gekommen sein. In einem Wohnhaus an dem Orthweg trafen Streifenbeamte auf zwei verletzte Frauen. Die 47-jährige Mutter und ihre 21-jährige Tochter hatten Stichverletzungen erlitten.

Ein Notarzt beschrieb den Zustand der 47-jährigen vor Ort als lebensgefährlich. Mittlerweile besteht keine Lebensgefahr mehr für die Frau. Die Tochter wurde schwer verletzt.

Am Tatort nahmen Polizisten den dringend tatverdächtigen 47-jährigen Ehemann fest. Er ist deutscher Staatsangehöriger und ist nicht vorbestraft.

Kriminalhauptkommissar Jürgen Kollien hat mit der siebenköpfigen Mordkommission "Orth" gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld die Ermittlungen aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Bielefeld einen Haftbefehl gegen den 47-jährigen Herforder wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Nähere Details zu den Hintergründen der Tat sind noch nicht bekannt.

