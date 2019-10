Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Frontalzusammenstoß beim Abbiegen

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich gegen 23.30 Uhr im Einmündungsbereich der Anschlussstelle der BAB 6 in die B 44 ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Mannheim mit seinem Fiat Punto auf der B 44 stadteinwärts und überfuhr hierbei die Rotlicht zeigende Ampel. Zur gleichen Zeit bog die von Sandhofen kommende, 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Heusenstamm mit ihrem Mercedes-Benz A-Klasse nach links in die Anschlussstelle ab. Durch die Kollision wurde der Fiat Punto gegen den dortigen Ampelmast geschleudert. Alle vier Insassen der A-Klasse wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Fiat blieben unverletzt. An dem Fiat Punto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro, an dem Mercedes-Benz in Höhe von ca. 5.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Autobahnpolizeirevier Mannheim hat den Verkehrsunfall aufgenommen. Die Verkehrsunfallaufnahme West des Polizeipräsidiums Mannheim führt die weiteren Ermittlungen.

